Во время последних атак россияне использовали больше баллистических ракет, чем крылатых.

У российских оккупантов существенно уменьшилось количество ракет, это свидетельствует о том, что санкции все же действуют. Об этом заявил аналитик, авиаэксперт Константин Криволап в эфире Radio NV.

"У них средства, которые были, такие и остаются. Но то, что сейчас было такое соотношение ракет, то совсем другое. В этой атаке баллистических ракет было больше, чем обычных крылатых", - сказал он.

По его словам, уменьшение количества ракет в новых атаках свидетельствует об эффекте санкций.

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"Существенно уменьшено количество ракет. Мы привыкли, что нас пытаются убить серьезным количеством вооружения. Они убивают, но средств у них стало меньше. Похоже на то, что санкции все же действуют. И россияне ракеты Х-101, которые являются наиболее современными и точными, берегут", - отметил эксперт.

Он добавил, что во время последних атак "россияне очень хотели сделать больно".

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 февраля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Под ударами оказались Полтава, Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области.

В Харькове погибла женщина, еще пять человек пострадали. На Сумщине погибли два человека. В Полтаве уже 2 февраля возросло количество погибших в результате вражеского удара по жилой многоэтажке. Стало известно о 14 людях, которых убила Россия, из которых двое - дети. Также ранены 17 человек, среди которых 4 ребенка. Еще 22 человека живыми вытащили из-под завалов.

Кроме того, в результате ракетного удара, который россияне нанесли по Одессе вечером 31 января, повреждения получили около 15 памятников культурного наследия. Мэр города Геннадий Труханов проинформировал, что здания были повреждены в результате мощной взрывной волны после удара.

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