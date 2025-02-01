Отдельно эксперт отметил, что Россия в этот раз запустила по Украине противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Военный эксперт Олег Жданов указал на особенности комбинированного удара России по Украине ночью и утром 1 февраля.

"Ночь была из ряда вон выходящая… У меня складывается впечатление, что РФ как в агонии – из всех стволов… что было, тем и лупили. По такому принципу. Что смогли собрать, то и влупили в этот ракетно-шахедный удар", - отметил он.

Комментируя информацию Воздушных сил ВСУ о том, что значительная часть запущенных Россией ракет не достигла своих целей из-за активного противодействия Сил обороны, эксперт отметил, что "это особенно касается крылатых ракет":

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"Потому что наша система РЭБ "Покрова" единая на всю страну. Она очень сильно и довольно неплохо давит крылатые ракеты. Они теряют ориентацию в пространстве и иногда просто падают".

Главной же особенностью удара Жданов назвал то, что россияне били баллистикой по городам, где нет средств перехвата ракет такого типа:

"Этот удар имеет особенность, в этот раз основные удары ракетами были рассредоточены по всей территории нашей страны на довольно широкой площади. И что характерно – ракеты, особенно баллистические, били по регионам, не по Киеву, где есть системы ПВО, которые способны их перехватить. А по Харькову, Полтаве, Запорожью".

Также отдельно эксперт отметил, что Россия запустила по Украине противорадиолокационные ракеты Х-31П:

"Это не ракета, которая применяется по обычным объектам, Это именно борьба со средствами ПВО, с нашими радиолокационными станциями".

Удар России по Украине 1 февраля - что сообщалось

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью и утром 1 февраля российские войска запустили по Украине 165 различных средств поражения - десятки ракет различных типов и более 120 различных дронов.

Отмечаось, что удалось сбить 56 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (были локационно потеряны).

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