Романенко отмечает, что все штабы, склады, аэродромы, зенитно-ракетные комплексы РФ на границе могут поражаться.

Если будет разрешение США бить по России дальнобойными ракетами, то это открывает Украине серьезные перспективы. Об этом сказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко в эфире Киев24.

"Практически все прилегающие к Украине области России будут под возможностью нашего огневого поражения. А это значит, что все штабы, склады, аэродромы, зенитно-ракетные комплексы могут быть под нашим огнем. Возможность врага обстреливать наших бойцов на передовой, наши ближние тылы намного уменьшится", - сказал Романенко.

При этом напомнил, что именно из приграничных областей РФ россияне запускают по Украине "шахеды" и баллистические ракеты, поэтому от Сил обороны им сможет "прилететь ответочка".

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Романенко отметил, что даже если будет разрешение от США о применении дальнобойных ракет только по Курской области, то и это будет положительно для Украины. Эксперт отметил:

"Если по северокорейским подразделениям будут удары ракетами, артиллерией и FPV-дронами, то можно себе представить моральное состояние подразделения, которое, не начав боевых действий, потеряет половину своего состава, и тогда будет понятно насколько они способны россиянам помочь".

По его словам, даже в случае ограниченного разрешения - бить только по Курской области, то где-то в и в соседние области "что-то залетит" и к Украине больших претензий не будет.

"А в Курской области есть что поражать - там и оборонные предприятия, и склады армейского уровня, штабы", - подчеркнул Романенко.

Разрешение на дальнобойные удары по РФ

Как сообщал УНИАН, по данным иностранных СМИ, которые ссылаются на собственные источники, президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России с помощью американских дальнобойных ракет. Официального подтверждения пока что нет.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что такое решение США позволить бы Украине использовать произведенное в США оружие для ударов вглубь России и это может стать решающим моментом в войне.

Он считает, что должно было бы показать России, что Украина пользуется мощной поддержкой и что позиция Запада непоколебима и решительна.

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