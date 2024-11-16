Во время комбинированной атаки враг также может применить примерно 100 – 150 ударных дронов "Шахед", считает Свитан.

Российские оккупанты накопили десятки различных ракет, которые могут использовать для ударов по Украине. Предположительно, только на кораблях РФ в Черном и Каспийском морях сосредоточено до 90 ракет "Калибр".

Об этом в эфире "24 канала" сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Враг мог бы атаковать этими ракетами украинские города, но сейчас диктатор Владимир Путин выжидает. Россияне изготавливают ракеты и имеют возможность их накапливать. И это еще одна причина, почему нельзя давать врагу передышку в войне, говорит эксперт.

"Не думаю, что они сразу 90 "Калибров" используют – возможно до 30. Также россияне могут запустить крылатые и баллистические ракеты – до 60 – 70 единиц. Общий максимальный пуск ракет, вероятно, будет около 100 – 120 – благодаря еще и ракетам авиационного базирования – Х-59/69", – прогнозирует Свитан.

Видео дня

Кроме того, во время массированной комбинированной атаки враг может применить примерно 100 – 150 ударных дронов "Шахед". Оккупанты и сейчас используют большое количество таких беспилотников, хотя многие из них – это приманки.

Россия может применить все эти средства, но, по мнению Свитана, вряд ли такая атака произойдет сейчас. Он считает, что сейчас кремлевский диктатор не хочет раздражать новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Атаки со стороны россиян будут, но не массированные. Путин надеется на то, что Трамп с 21 января 2025 года надавит на украинское руководство с целью заморозить боевые действия", – продолжил полковник запаса.

Это также причина того, что РФ задействует все резервы и технику, чтобы продвигаться на фронте и достичь определенного предела до 21 января (20 января состоится инаугурация Трампа, – УНИАН).

Атаки РФ по Украине

16 ноября спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что в акватории Черного моря в РФ 8 кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" общим пуском в 52 снаряда. Однако еще не было прецедентов одновременного их применения во время атак по Украине, хотя такую угрозу не следует исключать.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе масштабных атак со стороны РФ. Он заявил, что Россия будет пытаться устроить блэкаут в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: