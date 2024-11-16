Российские войска накапливают силы для ударов, отметил президент.

С наступлением холодов Россия снова будет пытаться устраивать в Украине блэкауты, продолжая комбинированные атаки, заявил в интервью "Украинскому радио" президент Владимир Зеленский.

"Они (россияне - УНИАН) будут продолжать комбинированные удары, они накапливают силы, наращивают производство, для того, чтобы… Ну, для чего все? Безусловно, блэкауты. Это недовольство людей, общества... Нам нужно ко всему готовиться", - отметил он.

При этом Зеленский заверил, что сейчас Украина готова к зиме сильнее, чем когда-либо за все годы войны. По его словам, в частности, состоялась децентрализация энергетической сети, а также есть договоренности с партнерами о дополнительных ракетах для различных систем противовоздушной обороны ПВО:

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"Не буду говорить в количестве, но сегодня относительно договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, IRIS-T и многих других систем ПВО мы находимся в очень неплохом положении".

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