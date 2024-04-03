В частности враг атакует украинские города, чтобы наши зенитно-ракетные войска не перебросили на линию фронта, говорит Свитан.

Недавно российские оккупационные войска после длительной паузы возобновили атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Обстреливая украинскую энергетику, враг выполняет три задачи, считает военный эксперт, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

В интервью "24 каналу" он объяснил, что зимнее наступление россиян заканчивается, а положительной динамики, кроме захвата Авдеевки, оно не принесло. Теперь Россия пытается поддерживать "победобесный" уровень в информационном поле, нанося удары по Украине.

"Целый год они собирали армию, полмиллиона вооружили и отправили на фронт. Полумиллионная российская армия "топталась" всю зиму, а "вытоптала" только Авдеевку. И это больше поражение, чем какая-то победа. Ничего положительного из этого долго не слепишь, поэтому для того, чтобы поддерживать "победобесный" уровень в информационном потоке, им надо каждый день или хотя бы через день организовывать какой-то "фейерверк" в Украине. Вот они и организовывают. Это первая задача", – добавил Свитан.

Вторая задача врага, по словам эксперта, заключается в том, чтобы украинскую ПВО, зенитно-ракетные войска не перебросили на линию фронта. Российским самолетам, "мягко говоря, не комильфо падать от наших зенитно-ракетных комплексов". Поэтому оккупанты пытаются практически каждую ночь атаковать разные регионы Украины, чтобы украинские ЗРК не перебросили на линию фронта.

"Ну и третья задача – геноцидная в чистом виде. У России его никто не забирал, потому что это террористическое государство, которое в режиме геноцида пытается завоевать территорию. Они хотят уничтожить украинское население, прекрасно понимая, что мы будем сражаться за свою территорию. Хотят уничтожить само население, всю инфраструктуру там, где есть места компактного проживания", – сказал Свитан.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Уже несколько недель российские оккупанты бьют по украинской энергетической инфраструктуре. В частности, враг разрушил ТЭЦ-5 – она потеряла основные мощности генерирования тепловой и электрической энергии для Харькова. Полностью оценить масштабы ущерба, который понесла в результате российской атаки теплоцентраль, пока невозможно. На ее восстановление могут уйти годы.

В целом в Харькове уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в городе введены почасовые графики отключения света. Для экономии электроэнергии также было решено не освещать улицы.

Кроме того, под вражеским ударом оказалась ДнепроГЭС. По ней выпустили сразу 8 ракет, они попали по машинному залу и по самой плотине. Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота отмечал, что быстро восстановить ДнепроГЭС не удастся.

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