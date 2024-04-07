В частности, это могут быть оперативно-тактические ракетные комплексы на 640 км "Сапсан".

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко назвал оружие, которое Украина может разрабатывать для эффективного сбивания авиации РФ.

Об этом Мусиенко сказал в эфире информационного марафона. В частности, эксперт прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что в Украине разрабатывается оружие для противодействия российской авиации, которая сбрасывает управляемые авиационные бомбы.

"Речь идет о том, чтобы сбивать самолеты и наносить удары по вражеским аэродромам", - сказал Мусиенко.

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Он отметил, что теоретически можно и КАБ сбить, но, по его мнению, лучше сосредоточиться на сбивании самолетов, которые запускают КАБы. Потому что, например, если РФ выпускает 135 управляемых авиационных бомб в сутки, то для их сбивания надо 135 управляемых авиационных ракет.

"Представьте себе: применить 135 ракет против самолетов. Эффект совсем другой", - добавил эксперт.

В частности, в случае сбития самолета, это средство больше не сможет летать, а пилот может погибнуть.

Российским самолетам для сброса КАБов надо подлететь на расстояние 30-40 км от объекта поражения.

"Если иметь системы по аналогу "Петриота" или сам Patriot, который может доставать на 160 км, вы понимаете, что это дает возможность расположить не прямо на линии боевого соприкосновения, чтобы не ставить под удар, а несколько дальше - на 20-30 км в глубь уже подальше от непосредственно линии фронта и сбивать самолеты. Учитывая тенденции, которые есть, и ту информацию, которая заходит в публичное пространство, могу сказать, что Украина работает над двумя видами - это оперативно-тактические ракетные комплексы на 640 км и средства ПВО", - подчеркнул Мусиенко.

Он считает, что речь может идти о комплексе "Сапсан" или в экспортном варианте "Гром-2", потому что этот комплекс фактически проектировался как трансформер.

"Уникальность этого комплекса в чем? В том, что ОТРК может быть использован для запуска ракет по наземным целям, может быть использован как система ПВО, и может быть использован даже для запуска противокорабельных ракет. Это очень передовой комплекс, который действительно разрабатывался", - подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что в декабре 2021 года, перед полномасштабным вторжением России и в бюджете предусматривалось финансирование закупки этих комплексов.

"Мы их видели на параде к 30-летию независимости Украины. Они проехали. Но тогда проехали просто платформы без ракет", - добавил он.

Ранее этот комплекс был практически готов и прошел испытания, а Минобороны было готово начать заказ, но в связи с полномасштабным вторжением Россия нанесла удары по украинскому ОПК, и выполнить вовремя было невозможно.

Как известно, 6 апреля президент Владимир Зеленский отметил, что эффективными инструментами борьбы с российскими управляемыми авиационными бомбами должны быть ПВО, отечественное оружие и истребители. Он отметил, что надо увеличивать системы противовоздушной обороны, которые дальнобойные, потому что Россия этого очень боится.

Президент Украины отметил, что ситуацию должны значительно улучшить F-16, которые вскоре получат наши Воздушные силы. Но их количество будет недостаточным для полной защиты от КАБов, поэтому сейчас Украина также разрабатывает собственное оружие для противодействия российской авиации.

Война в Украине: новости

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник считает, что пока союзники не передали дальнобойные ракеты, Украина может использовать свою альтернативу - оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" (или "Сапсан"), или береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" с ракетой Р-360 с дальностью до 300 километров для уничтожения Крымского моста. Чтобы окончательно разрушить незаконный Крымский мост, необходим большой смешанный ракетный залп крылатых ракет.

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