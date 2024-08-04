Враг снова применяет технику, что свидетельствует о том, что россияне пытаются максимально ускорить процесс наступления, говорит Коваленко.

Российские оккупационные войска продолжают давить на востоке Украины. До конца текущего года враг стремится захватить Торецкую агломерацию, это для них задача №1.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Отмечается, что город Покровск Донецкой области также входит в боевые задачи противника.

"Если по определенным направлениям на этом плацдарме как-то попытаться отметить, какие они имеют цели, то их как минимум четыре. Та, которую я уже назвал, это захват Торецкой агломерации и самого города Торецк. Это полный выход к левому берегу реки Волчья и Карловского водохранилища. Это южный фланг – трасса 0511, это продвижение по самой 0511 в направлении Покровска. И это перерезание трассы 0504, которая соединяет Покровск с Константиновкой. Вот у них четыре основные задачи на Покровском направлении, которые они планируют выполнить в 2024 году. Конечно же, Торецку уделяется особое внимание", – пояснил Коваленко.

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Эксперт отметил, что на том отрезке фронта вражеские войска идут ва-банк. Враг снова применяет технику, которая у противника в определенном дефиците. По словам Коваленко, противник минимизировал применение механизированной компоненты примерно с июня по первую половину июля.

"Они максимально ее экономили, старались отдавать предпочтение пехотным штурмам, да, поддерживаемым артиллерией, поддерживаемым корректируемыми авиационными бомбами, то есть с использованием тактической авиации, но техника сопровождала их минимально. Сейчас же ситуация меняется. Они стали снова практиковать использование большого количества механизированных компонентов, несмотря на то, что у них сохраняется достаточно высокий показатель дефицита. То, что они сейчас, по сути, уже пользуются дефицитной техникой – а они вернулись к практике максимального ее применения во время штурмовых действий – свидетельствует о том, что пытаются максимально ускорить процесс наступления, захвата территорий. То есть идут действительно ва-банк", – отметил обозреватель.

Война в Украине: важные новости

На фронте с начала суток, 3 августа, по состоянию на 22:00 произошло 102 боевых столкновения. Наибольшую вражескую активность зафиксировали на Покровском направлении – там произошло уже 34 боя, и часть из них на момент публикации сводки еще продолжалась.

Кроме того, враг продолжает атаковать гражданское население Украины. Так, в Белозерке Херсонской области российские военные сбросили боеприпас с БпЛА на 12-летнего мальчика, который находился на улице. Также под атаку с дрона попали три человека в Антоновке. Когда на место приехали медики, оккупанты снова нанесли удар, применив беспилотник, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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