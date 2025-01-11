Достойно завершить войну в 2025 году: экс-посол объяснил, что это значит с дипломатической точки зрения

По словам дипломата, ключевой вопрос - остановить продвижение Путина, перехватить стратегическую инициативу.

Окончание войны важно не просто как завершение горячей фазы войны, а на приемлемых, прежде всего для Украины, а также для ее партнеров, условиях. Для этого сейчас стоит совместными усилиями остановить Путина и перехватить стратегическую инициативу. Такое мнение в эфире телемарафона высказал украинский дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

"Окончание войны важно не просто как окончание горячей фазы войны, а как окончание войны на условиях, понятно, что они не будут для нас идеальными, но по крайней мере на приемлемых прежде всего для Украины, а также для ее партнеров, условиях. Какими эти условия будут, как по мне, сейчас зависит прежде всего от того, удастся ли нам совместными усилиями остановить Путина", - акцентировал Шамшур.

Он добавил, что ключевой вопрос - остановить продвижение Путина, перехватить стратегическую инициативу.

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"И это тогда создаст условия или по крайней мере даст нам надежду на то, что в ходе переговоров, если они состоятся, удастся это завершить на условиях приемлемых для Украины. На условиях, которые не являются унизительными ни для нас, ни для наших партнеров", - подчеркнул дипломат.

По словам Шамшура, сейчас еще трудно сказать об условиях, на которых мы можем получить на территории Украины миротворческие миссии. По его мнению, если речь идет о миротворческих силах, то это видимо в рамках реализации пока еще не окончательно сформированного плана мира для Украины Дональда Трампа. Он отметил:

"То есть, речь идет о создании демилитаризованной зоны. Как по мне, это очень абстрактное непонятное все еще понятие".

Дипломат добавил, если анализировать все возможные модальности миротворческих сил, то надо исходить из того, что миротворцы должны быть готовы дать отпор российским провокациям, возможному новому наступлению со стороны России.

"И наши партнеры должны себя спросить, готовы ли они на это? Чтобы это была просто фигура каких-то красивых заявлений. Тем более, как видим делаются одни заявления, потом другие объяснения, которые фактически сводят эти заявления на нет. Если говорить о полезной роли, то она должна быть абсолютно конкретной - дать отпор, сделать невозможным дальнейшее продвижение российских агрессоров", - акцентировал Шамшур.

По словам дипломата, Путин посылает сигналы, что готов к переговорам только с Соединенными Штатами. И здесь очень важен момент, какая будет роль Украины, чтобы соблюдался принцип "ничего об Украине без Украины". Шамшур резюмировал:

"Это очень важно, чтобы нам не навязывали и не пытались принудить к прекращению войны на условиях, которые не соответствуют нашим национальным интересам".

Когда и как закончится война в Украине - мнения

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, заявил, что делает все возможное для достойного завершения войны в 2025 году. Глава украинского государство подчеркнул, что это общее желание украинцев, европейцев, американцев и всех "наших глобальных партнеров".

Bloomberg пишет, что в ближайшее время Украину посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в планах которого обсуждение возможности развертывания в Украине международных миротворческих сил после завершения войны. Источники журналистов отмечают, что премьер-министр Великобритании Стармер поддержал идею президента Франции Макрона о размещении миротворцев в Украине.

Также сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. При этом политик не уточнил дату, когда она может состояться.

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