Стармер поддержал идею Макрона о размещении миротворцев в Украине.

В ближайшие недели Украину посетит премьер-минстр Великобритании Кир Стармер. В его планах обсудить возможность развертывания в Украине международных миротворческих сил после завершения войны. Это будет первый визит Стармера в Украину с тех пор, как он стал премьер-министром, пишет Bloomberg.

Ранее о намерении Стармера посетить Украину сообщил президент Владимир Зеленский, но не уточнил, когда это будет. Источники Bloomberg говорят, что это произойдет в ближайшие недели.

"Эту инициативу начал Эммануэль Макрон. Британцы смотрят на это положительно, но я подробно об этом поговорю с премьер-министром на нашей встрече, она состоится. Он будет в Украине, и мы поговорим", - сказал Зеленский журналистам вечером в четверг.

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Источники журналистов утверждают, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи со Стармером также обсудили потенциал совместных миротворческих сил в Украине. Перспективы этого варианта будут зависеть от характера мирного соглашения, которое будет заключено между Украиной и Россией.

Миротворцы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, идея размещения западных миротворцев активно обсуждается на Западе в течение последних недель. Ведь такой вариант в частности предусматривает "план Келлога", советника Трампа по вопросам Украины.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст убежден, что западные миротворцы действительно могут появиться на линии разграничения уже осенью этого года. По его мнению, Трампу есть чем надавить на Путина, чтобы склонить к этому варианту.

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