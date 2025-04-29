Большинство командиров не отпускают из частей сержантов с реальным боевым опытом.

Сейчас в учебных центрах ВСУ достаточно значительной является проблема привлечения квалифицированных инструкторов с боевым опытом. О проблемах подготовки рекрутов во времена войны рассказал в интервью "Новинарне" главный сержант ВСУ Александр Косинский.

Он отметил, что само по себе понятие "боевой опыт" довольно нечеткое.

"Командир отделения, который вел людей в бой, выполнял боевые задачи в обороне и наступлении, - имеет боевой опыт. И сержант батальона материально-технического обеспечения, который выполнял задачи по обеспечению боевых подразделений, но в бою участия не принимал, людьми не управлял, также считается, что имеет боевой опыт", - объясняет он.

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Кроме того, довольно часто приходят инструкторы с боевым опытом, но имеющие ранения, что снижает их способность обучать рекрутов.

"Он передвигаться не может по учебному полю так, чтобы успевать за курсантами. Или же сержант, который в результате боевых действий потерял здоровье так, что часто ему нужно ложиться на лечение в госпиталь", - отмечает военный.

Он также признал, что большинство командиров не отпускают из частей сержантов с реальным боевым опытом:

"Они являются специалистами своего дела, имеют необходимые для инструктора морально-деловые качества, задатки по обучению людей - но у боевых частей приоритет по содержанию личного состава. Лучших, как правило, никто не отдает".

К тому же, значительное количество сержантов сами отказываются от перехода в учебные центры, замечает Косинский.

"Большую роль играет уклад военной службы и учебного процесса в некоторых учебных центрах, значительная служебная нагрузка, недостаточный уровень социального обеспечения. Хотя в учебном центре риски для жизни значительно меньше, чем в боевых воинских частях. Но большая динамика работы, 24/7 времени на отдых и восстановление практически нет. На личную жизнь времени почти не остается. Люди просто выгорают на инструкторских должностях", - объясняет он.

Также военный отмечает, что большой проблемой является квалификация инструкторского состава.

В общем, эволюция военнослужащего для получения праао на обучение личного состава, должна происходить по алгоритму "боец-специалист-лидер-инструктор". Бойцом военнослужащий становится после прохождения БЗВП, специалистом - после обучения по военной специальности и ее освоения на практике. Лидером - после подготовки на соответствующих сержантских курсах и выполнения обязанностей на командной сержантской должности, управления личным составом. А уже пройдя этот путь, человек получает возможность стать инструктором.

"К сожалению, многие кандидаты на инструкторские должности иногда и до уровня бойца еще не поднялись", - отмечает сержант.

Подготовка военных в Украине - новости

Общая подготовка рекрутов в учебном центре длится 45 дней. Затем минимум 14 дней профессиональной подготовки и 14 дней слаживания в подразделении. В общем, подготовка длится три месяца. Сначала на каждого рекрута выделяется более 200 тысяч гривен на материальные и технические средства. Далее - 300 тысяч гривен военнослужащий получает после прохождения базовой и общей военной подготовки и вступления на выполнение боевых задач. Остальные 500 тысяч гривен он получает по завершению годового контракта.

Также инструктор в 4 батальоне 46 аэромобильной бригады ДШВ Дмитрий Попов рассказывал, что часть мобилизованных, которые сейчас приходят на обучение, не являются мотивированными.

"В целом - 50% тех, кого забрали ТЦК - они просто шли на работу и попали в армию, то есть оно им не интересно, они не любят оружие", - рассказал он.

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