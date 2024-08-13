Дипломат считает, что Россия готова идти на любые жертвы ради уничтожения Украины.

Лучший финал войны в Украине из тех, что действительно возможны - это замораживание войны на текущей линии фронта без формального признания права России на захваченные ею территории. Такое мнение в интервью Foreign Policy высказал бывший посол США в России (в 2020-22 гг) Джон Салливан.

Он напомнил, что в 2020 году Путин внес изменения в российскую конституцию. Тогда все сосредоточились на тех изменениях, которые отменили ограничения для его правления Россией. Но Салливан обратил внимание, что тогда же в конституцию добавили запрет на передачу российских территорий в состав других государств.

"Тогда все думали: "Э, это про Крым". Но это было для меня сигналом того, как давно он думал о поглощении Украины. Поскольку Украина полностью не капитулировала [после 2014 года], он решил вторгнуться. Я не думаю, что он был сдержанным на тот момент. Он [уже] собирался это сделать", - рассказывает дипломат.

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По мнению Салливана, Украине не стоит надеяться победить Россию на поле боя. Лучший из возможных вариантов окончания войны, по его словам, это прекращение боевых действий на текущей линии фронта без формального признания оккупированных территорий частью России. В качестве примера дипломат приводит страны Балтии, оккупированные россиянами в 1940 году, но США не признавали их частью СССР вплоть до его распада.

"Я пессимистично смотрю на будущее в Украине, потому что ни одна сторона на данный момент не хочет вести переговоры. Украинцы пока не могут вытеснить россиян с контролируемой ими территории Украины. Но с другой стороны, россияне не смогли осуществить серьезное наступление, чтобы захватить больше частей Украины. Поэтому тупик - это лучшее, на что мы можем надеяться в обозримом будущем", - говорит он.

Справочно. Стоит заметить, что это интервью было записано до начала украинского наступления в Курской области.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, западные обозреватели считают украинское наступление в Курской области "огромной авантюрой", которая может привести Украину к катастрофе. Если потери ВСУ под Курском окажутся достаточно большими, а эффект для России относительно незначительным, это окончательно подорвет способность Украины держать фронт на Донбассе.

Также мы рассказывали, что западные обозреватели также критикуют США за трусость и наложенные на Украину ограничения в использовании предоставленного оружия. Именно из-за этого вторжение в Курскую область стало такой сенсацией, хотя подобные траанскордонные атаки являются нормой на войне.

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