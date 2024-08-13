Иван Киричевский называет наступление ВСУ "операцией базовых эффектов".

Операция ВСУ в Курской области была реализована по западной концепции ведения гибридной войны с сочетанием военных и невоенных методов. Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, то, что сейчас происходит в Курской области, можно назвать "операцией базовых эффектов", которая является западной концепцией, которая "является ядром относительно того, как можно вести гибридную войну".

"В частности, одна из сторон очень удачно начинает боевые действия на территории противника и настолько удачно сочетает военные и невоенные методы, что врагу остается только догадываться, что с ним может произойти. Поскольку, независимо от того, насколько наши подразделения продвинулись на Курщине, то больших очередей в российских военкоматах не наблюдается", - говорит аналитик. Видео дня

Он также считает, что операция ВСУ в Курской области вернула стратегическую инициативу на сторону Украины.

"Также, после начала операции ВСУ в Курской области у россиян резко исчезло желание угрожать ядерным оружием. ... Если в целом, то операция ВСУ в Курской области перевернула стратегическую ситуацию в нашу пользу", - резюмировал Киричевский.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что операция на Курщине может расшатать ситуацию в РФ. По его словам, курская операция ВСУ будет иметь, кроме военных, политические последствия для России.

Также УНИАН сообщал, что, по мнению аналитиков Института изучения войны, Путин пытается переложить ответственность за Курскую область на российских чиновников и военных.

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