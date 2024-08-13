Если потери ВСУ под Курском окажутся достаточно большими, а эффект для России относительно незначительным, это окончательно подорвет способность Украины держать фронт на Донбассе.

Украинская операция в Курской области - это попытка шокировать Россию, которая уже привыкла к кровавой войне, до сих пор ограниченной территорией Украины. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, ранее попытки ВСУ изгнать россиян с украинской территории потерпели неудачу, а воздушные атаки и ограниченные рейды "РДК" на российскую территорию не дали желаемого эффекта. Теперь Украина пробует что-то принципиально новое.

"Это попытка хоть как-то шокировать Россию. Это может дать Украине победу или по крайней мере заставить их чувствовать себя хорошо на несколько дней. Меняет ли это больший расчет на поле боя? Это еще предстоит увидеть", - сказал автору статьи его коллега Эрик Шмитт, который отвечает за тему национальной безопасности США.

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В целом NYT видит следующие потенциальные плюсы от операции в Курской области:

Если Кремль перебросит войска с фронта в Украине, чтобы защищаться дома, украинцам будет легче отвоевать собственную землю.

Моральный дух украинцев заметно упал в последнее время, ведь последние значительные успехи на поле боя были осенью 2022 года. Большой удар по России может восстановить веру украинцев в перспективность дальнейшей борьбы.

Видимые победы Украины могут убедить западных союзников, что они не зря тратятся на военную помощь украинцам.

Разбив россиян на их собственной территории, украинцы показывают, что все "красные линии" и "риски эскалации" - это миф и блеф Кремля, на который не стоит обращать внимания. Это попытка убедить союзников, что пора отменить все нелепые ограничения на применение оружия по РФ.

Украина также может надеяться использовать достижения в Курской области как разменную монету в мирных переговорах. Но для этого захваченную территорию предстоит удержать.

В целом аналитики до сих пор скептически воспринимают украинскую операцию в Курской области, ссылаясь на наличие у России достаточных резервов, чтобы реагировать на новый кризис, не снимая войск непосредственно с фронта в Украине. В частности, в публикации указывается, что Украина, потратив ресурсы в Курской области, столкнется с большими проблемами на Донбассе, которые могут обернуться военной катастрофой.

"Это огромная авантюра со стороны украинцев", - сказал Эрик Шмитт.

Бои на Курском фронте: последние новости

Как писал УНИАН, Владимир Путин вероятно назначил своего бывшего телохранителя Алексея Дюмина фактическим руководителем подразделений армии РФ в Курской области. О таком назначении сообщает ряд российских Z-каналов в телеграмм

Также мы рассказывали, что наступление в Курской области может вызвать новую мобилизацию в РФ. По многочисленным свидетельствам, Вооруженные силы РФ не получают достаточно новых солдат, чтобы компенсировать потери на передовой.

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