Так, сегодня личный состав легиона, под руководством инструкторов из ВСУ, изучал гранататомет NLAW.

За Украину против российских оккупантов вызвался воевать легион "Свободная Россия", который был сформирован из роты (более 100 человек) армии РФ, добровольно перешедшей на украинскую сторону. Первые добровольцы уже начали индивидуальную предварительную подготовку.

Об этом в официальном Telegram-канале информирует Главное управление разведки украинского Министерства обороны.

Там показали снимки, как наши защитники учат россиян пользоваться комплексом NLAW.

"Первые добровольцы легиона "Свободная Россия" из числа бывших военнослужащих ВС РФ уже начали индивидуальную доподготовку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав легиона под руководством инструкторов из Вооруженных сил Украины изучал особенности работы шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракеты малой дальности NLAW (англ. Next Generation Light Anti-tank Weapon – облегченная противотанковое оружие следующего поколения).

Командиры подразделений "Свободной России" ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах. Также в Легионе высказали общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против "цепных собак режима Путина – кадыровцев".

Ранее украинское ГУР Минобороны обнародовало видеообращение командира этой роты армии РФ, которая перешла на сторону Украины, к российским офицерам. Он признался, что 24 февраля вместе с подчиненными "зашел на территорию независимой Украины, выполняя преступный приказ диктатора Путина".

По его словам, уже 27 февраля с помощью сотрудников СБУ перешли на украинскую сторону, чтобы "защитить украинцев от настоящих фашистов". Земляков, военных путинской армии он призвал вступать в ряды "Свободной России", чтобы вместе "спасти также собственные народ и страну от унижения и разрухи".

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