В общем Россия стянула для защиты Крымского моста 8 барж.

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму пытаются спасти Керченский мост от будущих атак Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании в X.

В частности, на спутниковых снимках видно, что в период с 10 мая 2024 года по 22 мая РФ начала монтажные работы по установке восьми барж на южной части Крымского моста.

"Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов", - говорится в заявлении Минобороны Великобритании. Видео дня

Там также добавили, что РФ и раньше устанавливала баржи возле Крымского моста. Однако они "были повреждены штормами, что уменьшило их эффективность".

Крымский мост: последние новости

В конце мая представитель ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук заявил, что если раньше РФ защищала Крымский мост десятками кораблей и катеров, то сейчас там нет ни одного вражеского судна.

По словам Плетенчука, РФ сейчас активно готовится к будущим ударам Украины по Крымскому мосту. В частности, они перераспределяют средства ПВО, чтобы защитить мост от авиаударов.

"Крымский мост и раньше был хорошо защищен ПВО, там несли службу различные подразделения, которые, вероятно, должны обеспечивать его прикрытие с воздуха", - объяснил спикер.

Накануне Bild сообщал, что Украина сейчас, вероятно, готовится к тому, чтобы нанести новый удар по Крымскому мосту. Причиной этому называют уничтожение российских паромов, которые для РФ выступают альтернативой мосту.

"Некоторые наблюдатели считают, что удар по паромам может быть признаком новой готовящейся атаки на Крымский мост. Согласно этой версии, Украина хочет сделать так, чтобы Россия не могла сразу снова рассчитывать на паромы как на замену железнодорожному маршруту через Керченский пролив", - отметили в материале издания.

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