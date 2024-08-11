Одним из этих элементов является поставка оружия в объеме, необходимом Украине.

Для победы в войне, развязанной Россией, Украине нужны пять элементов. Об этом сказал старший научный сотрудник Atlantic Council Ян Бжезинский.

"Ситуацию будет определять то, будет ли Запад давать помощь, и какую. Воплотит ли Альянс всеобъемлющую, смелую стратегию, которая позволит вам победить на своих условиях, решительно и быстро, – или нет. Для победы вам нужны пять элементов. Первый – однозначное восприятие Западом украинских военных целей, полное восстановление территориальной целостности. Все меньшее – зеленый свет для Путина", – подчеркнул он в интервью LIGA.net.

Вторым элементом, по словам Бжезинского, является поставка оружия в объеме, необходимом Украине. Причем без ограничений по использованию против законных военных целей в России, которые накладывает Запад.

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"Третий – жесткие экономические санкции. То, что экономика России даже выросла на 3% в 2023 году, свидетельствует о неадекватности санкционного режима. Четвертый – информационная кампания. Западу следует привлечь ключевых политических участников из России к реалиям войны. Ужасы, которые совершают россияне в Украине, должны видеть все в РФ. Вместо этого именно Россия проводит масштабные кампании по дезинформации в Европе и в США во время выборов. А мы не используем силу правды, чтобы подорвать их политическую поддержку, создать определенное замешательство и разъединение в России", – продолжил он.

Пятым элементом Бжезинский назвал вывод Украины на четкий путь к членству в НАТО.

"Не только для того, чтобы укрепить мир, когда бы ни наступил, а как часть стратегии победы. Единственное, что Путин понимает, это пятая статья НАТО. Только это убедит его, что Украина для него не в серой зоне", – констатировал старший научный сотрудник Atlantic Council.

Война в Украине: это стоит знать

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 10 августа, по состоянию на 22:00 на передовой было зафиксировано 92 боевых столкновения. Самой горячей ситуация была на Покровском направлении. Там российские оккупанты 33 раза пытались вклиниться в нашу оборону.

Тем временем продолжается операция ВСУ в Курской области РФ. По словам, заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа Юрия Мысягина, в течение 10 августа украинские военные взяли под контроль по меньшей мере три населенных пункта: Ивашковский, Махновка и Свердликово.

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