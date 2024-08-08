Хэмптон отметил, что россияне не гнушаются использовать для ударов по Украине плохие северокорейские боеприпасы, которые не работают чуть ли не в 80% случаев.

"Самый смертоносный пилот F-16" американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон, который участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке, раскритиковал запрет на удары по территории РФ для Украины. По его словам, такое решение является "смехотворным".

"Когда я был молодым пилотом, лейтенантом, я был дислоцирован в Германии, все мои цели были в России или в тогда еще Советском Союзе. Поэтому этот самолет (F-16, – ред.) вполне способен это сделать, независимо от того, используется он таким образом или нет. Я считаю запрет смехотворным. Я имею в виду, что мне безразлично, что думает Путин, мне безразлично на чувствительные для него темы и его угрозы. Поэтому политики тоже не должны заботиться об этом. И когда они дают вам оружие, вам должно быть разрешено им пользоваться таким образом, как вы считаете нужным", – подчеркнул он в интервью "Голосу Америки".

Хэмптон отметил, что россияне не гнушаются использовать для ударов по Украине плохие северокорейские боеприпасы, которые не работают чуть ли не в 80% случаев. Кроме того, Москва завербовала наемников со всего мира для участия в войне против Украины.

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"Это ложный аргумент, что "мы дадим вам оружие, но вы можете его использовать только до этого момента". Это война. Это не Олимпиада. Это не спортивное событие. Когда тебе приходится бороться, ты идешь и борешься, чтобы победить. А кроме того, что будет делать Запад, заберет самолет? Вы знаете, они сейчас в Украине. До этого бы не дошло, во всяком случае, я преувеличиваю. Но я думаю, что вам должно быть разрешено использовать любое оружие. Вам нужно вернуть россиян туда, где их место", – резюмировал американский пилот.

Запрет на удары по территории РФ

Как известно, не все западные страны позволяют Украине использовать предоставленное вооружение для ударов по российской территории. В июле глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский призывал страны Евросоюза разрешить Украине использовать оружие дальнего действия для ударов по России.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон отмечал, что предоставление Украине разрешения на удары по России дальнобойными ракетами будет иметь серьезное влияние на способность страны-агрессора проводить свои военные операции на украинской территории.

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