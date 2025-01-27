Украина наносит удары как по экономике, так и по военной машине РФ, считает ветеран АТО.

Украина могла ударить по Орловской области, где было уничтожено более 200 "шахедов", ракетами "Storm Shadow". Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.

"Storm Shadow - это изначально бетонобойное, противобункерное оружие. И как раз оно и по дальности ложится. И очень вероятно, что они были задействованы. Потому что все же бетонобойный дрон - достаточно сложно такое сделать. Хотя сложно и невозможно - это разные вещи. И потратить один, даже дорогущий Storm Shadow - это абсолютно грамотный размен, это абсолютно того стоит", - сказал Дикий.

Он также оценил общее увеличение количества ударов БпЛА Украиной вглубь территории РФ.

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"Мы к этому относимся таким образом, что приятно утром проснулись и почитать такие новости, что где-то в России грохнули. А на самом деле речь идет о гораздо более важных вещах... Мы уже с условной тысячи порезов за 500 перевалили, количество переходит в качество. Ведь этими дальними ударами мы наносим действительно весомое влияние и на военную машину РФ и на их экономику", - добавил Дикий.

Удары вглубь РФ: важные новости

Накануне в Генштабе сообщили об успешном поражении по складам хранения ударных БпЛА российских оккупантов в Орловской области РФ. Отмечается, что они хранились в бетонных сооружениях.

Также, ранее Силы обороны Украины поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Рязани. Отмечалось, что он имеет заявленный объем переработки нефтепродуктов до 17 млн тонн в год.

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