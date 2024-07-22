Ударные вертолеты создавались как хищники на поле боя, однако сегодня они боятся даже близко подлетать к переднему краю.

В условиях полномасштабной войны в Украине роль ударных вертолетов неожиданно оказалась крайне ограниченной и свелась к летающему аналогу РСЗО, который издалека отстреливает реактивные снаряды "куда-то в сторону вражеских позиций". Военно-аналитическое издание Defense News попыталось понять, начало ли это упадка ударных вертолетов.

Очевидной причиной сдвига в тактике применения вертолетов обеими сторонами стало плотное насыщение линии фронта средствами ПВО. Полет непосредственно над полем боя стал почти невозможным.

"В 2024 году вертолеты на фронте из-за угрозы и насыщенности средствами ПВО преимущественно осуществляют огневую поддержку на линии боевого соприкосновения, используя тактику подкидного бомбометания (неприцельные удары неуправляемыми ракетами), а также были средством противодействия беспилотным комплексам", - заявил бывший советник Минобороны Украины Сергей Кузан.

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Он напомнил, что в первые недели войны Россия делала значительный акцент на использовании вертолетов, в том числе и для осуществления десантных операций. Однако это обернулось для агрессора большими потерями. В феврале британские аналитики обнародовали отчет, согласно которому Россия потеряла 40% своего довоенного парка ударных вертолетов Ка-52.

Из-за этого Россия была вынуждена изменить тактику и перейти к использованию ударных вертолетов в качестве воздушной платформы для запуска управляемых ракет "воздух-поверхность" с безопасного расстояния от линии фронта, говорит военный аналитик Дуглас Барри.

Однако командующий легкой авиацией французской армии генерал-майор Пьер Мейер убежден, что огромные потери россиян были результатом неправильной тактики применения вертолетов, а не их непригодности к современной войне.

"Если бы мы действовали, как российские вертолеты, с тем способом действия, о котором я говорю, мы бы имели точно такие же потери", - сказал он.

По мнению Мейера, было бы полезным объединение вертолетов с беспилотниками, как это уже делают многие западные вооруженные силы: беспилотные летательные аппараты, которые обеспечивают дополнительные "воздушные боевые действия и маневр" для военных вертолетов.

Это подтверждает и ранее упомянутый Сергей Кузан. По его словам, вертолеты вскоре могут быть интегрированы с беспилотными силами, "используя свои командные пункты управления, мощные реле связи или как мобильное средство радиоэлектронной борьбы и разведки".

Бруно Эвен, генеральный директор Airbus Helicopters, сказал, что роторная авиация все еще может использовать свою козырную карту универсальной полезности.

"В зависимости от конфликта ударный вертолет имеет свое законное место и роль - возможно, его нужно перевести на вооружение, которое позволит вести бой с большего расстояния", - сказал он на Парижском воздушном форуме.

Война в Украине меняет системы вооружений

Как писал УНИАН, недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона рассказал о совершенствовании украинских надводных дронов Magura V5 и намекнул, что возможно вскоре появится и его подводная модификация.

Также мы рассказывали, что аналитики предложили необычный способ защиты танков от БпЛА. А именно - ставить на танки малогабаритные лазеры, которые могли бы "ослеплять" оптические элементы систем наведения ударных беспилотников. По словам аналитиков, такие методы использовали оккупанты против ВСУ еще в 2017-2019 годах.

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