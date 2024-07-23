Системные дроновые удары по российским НПЗ свидетельствуют о критических проблемах у россиян.

Украинские удары по российским НПЗ становятся системными и методичными. Поскольку российское население охотно публикует моменты "прилетов", это позволяет оценить, как изменилась система противовоздушной защиты этих стратегических тыловых объектов, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Издание проанализировало имеющиеся в сети видеозаписи дроновых ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе (Краснодарский край). Его атаковали уже несколько раз за последние полтора года.

Так, 17 мая этого года, как раз после того, как в РФ объявили о завершении ремонтных работ на этом НПЗ после предыдущей атаки, дроны ударили по нему в очередной раз. Местные жители подробно сняли на видео момент удара и работу ПВО. Как отмечают аналитики, судя по звукам на видео, в мае этот НПЗ защищали только люди с охотничьими ружьями.

22 июля нефтезавод снова был атакован, что также тщательно сняли на видео местные. Судя по звукам, определенный прогресс в усилении местной ПВО все же имел место. Вместо ружья было слышно работу легкого автоматического оружия.

Вместе с тем аналитики акцентируют, что на видео нет никаких признаков работы зенитной артиллерии, не говоря уже о зенитно-ракетных комплексах. Не видно на видео и использования трассирующих пуль, без чего невозможно эффективно работать по воздушным целям.

"Таким образом возможно прийти лишь к одному выводу. Несмотря на то, что НПЗ в Туапсе является регулярной целью для постоянных ударов, в РФ даже с четвертой попытки не смогли обеспечить соответствующую противовоздушную оборону этого объекта", - отмечают в Defense Express.

Дефицит ПВО в России

Как писал УНИАН, Украина системно выбивает российские комплексы ПВО большого радиуса действия, особенно в Крыму. И эта работа приносит ощутимые результаты. Военный обозреватель Александр Коваленко подсчитал, что на сегодня только в Крыму уничтожено, повреждено и в целом выведено из боеспособного состояния по меньшей мере три дивизиона С-400.

Всего на вооружении РФ по открытым данным на начало года стояло 44 дивизиона С-400. Кроме того россияне имеют на вооружении 63 дивизиона ЗРК предыдущего поколения - С-300. Эксперт отмечает, что это только на первый взгляд кажется огромной цифрой. С учетом огромной территории России, которую нужно прикрывать, россиянам нужно более тысячи таких дивизионов. А их всего около сотни.

Вас также могут заинтересовать новости: