Приоритет номер один у врага будет наступление на Купянск, а номер два – плацдарм в Крынках.

Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу и идет достаточно мощное наступление с двух сторон на Работино Запорожской области. Об этом сказал экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий в эфире телемарафона.

"Это наступление идет по меньшей мере дней пять, если не неделю, но пока успехов особых они не достигли. То есть на окраины Работиного они вышли, но там застряли. Там идут достаточно жесткие встречные бои, близкие бои", - сказал Дикий.

По его мнению, логика россиян понятна: у них была неплохо построена линия Суровикина - комплекс фортификационных сооружений и окопов, построенный оккупантами во второй половине 2022 года во время российского вторжения в Украину, которая состоит из трех линий обороны, которые между собой взаимозависимы.

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"По итогам нашего наступления в прошлом году вся первая линия теперь в наших руках и две третьих второй линии также. Конечно, это их напрягает и нервирует, они боятся, что когда мы начнем наступать снова, а есть надежда, что это произойдет, когда к нам придут снаряды, то одну третью линию они не удержат, поэтому для них очень важно вернуть себе эти укрепления, которые мы отбили у них в прошлом году, в частности, Работино", - рассказал Дикий.

По его словам, для оккупантов это сугубо военная генеральская операция, а не политическая, как в Авдеевке. При этом логика российских генералов понятна, но все действия врага не будут иметь успеха, потому что с нашей стороны там довольно серьезная группировка, которая имеет хорошее укрепление.

Эксперт отмечает, что Работино на сегодня - это "номер три по горячности направлений". При этом Дикий спрогнозировал, что для врага приоритетом для наступления номер один будет Купянск, а приоритет номер два будет плацдарм в Крынках с целью отбрасывания наших бойцов на правый берег.

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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Так, на Купянском направлении враг совершил 4 попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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