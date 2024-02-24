На Марьинском направлении оккупанты 23 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

В течение суток, 24 февраля, на фронте произошло 69 боевых столкновений с противником, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ.

Так, на Купянском направления враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Там враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направления Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Там оккупанты 23 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

На Новопавловском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника в районе Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 попытки штурма позиций наших войск.

Война в Украине: это стоит знать

В субботу, 24 февраля, российские оккупационные войска обстреляли Херсонщину. В результате вражеского удара по Белозерке погибла женщина. Еще пять человек пострадали. По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, это 36-летняя женщина и мужчины, 50, 36, 45 и 39 лет.

В то же время в Донецкой области украинские защитники поразили российский ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, общие потери россиян в живой силе на этом участке фронта составляют 312 человек.

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