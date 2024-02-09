Говоря о ситуации на левом берегу, Гуменюк подчеркнула, что украинскую оборону осложняют территории.

Поднятие украинского флага в Крынках на левобережье Днепра – это важный ответ вражеской пропаганде и сигнал местному населению. Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Действительно поднятие флага было обозначением того, что никто нас оттуда не выбил, несмотря на громкие заявления российских пабликов. Также это мощный сигнал для местного населения, что мы продолжаем бороться за плацдармы в большем смысле для того, чтобы закрепиться крепче и иметь возможность продвигаться дальше", – пояснила она в эфире "24 канала".

Говоря о ситуации на левобережье Днепра, Гуменюк подчеркнула, что украинскую оборону осложняют территории. Пока у россиян за спинами суходол, где враг построил оборонительные сооружения, за спинами украинских защитников – река Днепр. Но несмотря на такое преимущество, противник ограничен в использовании техники во время штурмов.

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"Можем засвидетельствовать, что классическая тактика проведения подобных штурмовых действий предусматривает поддержку сухопутных подразделений с помощью бронетехники. Но теряя ее в невероятных количествах на первых штурмах, военное командование группировки "Днепр", которая находится на левом берегу с российской стороны, прекратили использование бронетехники. Итак, они верят в Силы обороны, что когда мы подтянем туда свою бронетехнику, врагу также будет она нужна для достойного противодействия", – констатировала спикерьʼ.

Война в Украине: ситуация на фронте

В течение суток на передовой произошло более полусотни боевых столкновений с противником. В Генштабе отметили, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Только на Авдеевском направлении было отбито более 20 вражеских атак. В то же время на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена одна безуспешная попытка штурма позиций наших войск.

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