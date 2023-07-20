В Госпогранслужбе уверяют, что их количество не несет угрозы для Украины.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что группы представителей частных военных компаний продолжают прибывать в Беларусь.

Об этом он сказал в эфире телемарафона. Говоря о ситуации на украинско-белорусской границе, Демченко отметил, что она остается полностью контролируемой.

"Рядом с нашей границей мы не фиксируем ни перемещения военной техники, ни личного состава. То ли подразделений российской армии, то ли подразделений армии Беларуси", - сказал он.

Относительно перемещения российских наемников на территорию Беларуси, Демченко отметил: "Сейчас мы продолжаем фиксировать прибытие групп представителей частных военных компаний на территорию Беларуси. Но они перемещаются к месту своего расположения под Осиповичами, где и размещаются".

Спикер ГПСУ подчеркнул, что их количество не несет угрозы для Украины.

"Мы хорошо понимаем, что они могут быть приобщены к обучению подразделений армии Беларуси. В дальнейшем могут быть приобщены к обучению и подготовке российских подразделений, которые проходят подготовку на территории Беларуси", - сказал Демченко.

В то же время, отметил он, сейчас Россия "практически вывела свои подразделения, которые проходили до этого учения на территории Беларуси и находились на полигонах".

"Не исключено, что в рамках ротации через некоторое время могут быть переброшены новые. Но на данный момент подразделений из регулярной армии России на территории Беларуси практически нет", - рассказал Демченко.

На вопрос о количестве "вагнеровцев", которые сейчас находятся на территории Беларуси, и что они туда везут, Демченко отметил: "относительно количества - колонны продолжают прибывать. Но, как известно, то местоположение, которое обустраивалось на территории Беларуси, под Осиповичами, там было развернуто где-то около восьми тысяч человек".

Он добавил, что ранее речь шла о том, что количество "вагнеровцев", которые уже прибыли в Беларусь, оценивается сотнями, а сейчас это количество "несколько больше".

"Они, как правило, едут разоруженные. Мы не видим какой-то военной тяжелой техники", - рассказал Демченко.

ВПК "Вагнер" в Беларуси

После неудачного мятежа в России главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин должен был уехать в Беларусь, а его наемники - вернуться в полевые лагеря. Ранее появился ряд сообщений средств массовой информации о том, что в Беларусь прибывают колонны техники с территории России.

Теперь же в Министерстве обороны Беларуси заявили, что в течение недели "вагнеровцы" проведут тренировку с белорусскими военными на полигоне "Брестский".

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