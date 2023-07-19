Боевик заявил, что через "украинскую командировку" всего прошло 78 тысяч наемников.

Представитель ЧВК "Вагнер" рассказал, сколько бойцов они завербовали для участия в войне против Украины и какие понесли потери за это время.

Телеграм-канал, близкий к ЧВК "Вагнер", опубликовал рассуждения одного из членов так называемого совета командиров организации с позывным "Маркс". Он заявил, что через "украинскую командировку" всего прошло 78 тысяч наемников.

"Из них 49 тысяч - это заключенные из лагерей. На момент взятия Бахмута (20 мая) убитыми было 22 тысячи бойцов, ранеными 40 тысяч. Живыми и здоровыми осталось 25 тысяч, плюс раненые, находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч. Уже ушли в отпуск 15 тысяч", - сказал он.

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ЧВК "Вагнер" - последние новости

Командование ЧВК "Вагнер" решило отпустить домой всех бывших заключенных, которые были наемниками группировки. Многие бывшие наемники находятся сейчас в отелях Анапы в ожидании помилования.

Боевиков частной военной кампании "Вагнер" будет ждать смерть, если они попытаются прорваться на территорию Украины из Беларуси. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Несуществующая на бумагах группировка ЧВК "Вагнер" ликвидирована и как неофициальное вооруженное формирование. Об этом проекту "Можем объяснить" сообщили четыре источника: близкий к администрации президента чиновник, близкий к ЧВК собеседник, а также двое ветеранов "Вагнера".

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