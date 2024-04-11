Солдаты с ампутацией ниже колена часто считаются пригодными для службы в подразделениях поддержки.

Украинские бойцы с инвалидностью возвращаются на фронт, чтобы противостоять наступлению России, поскольку истощенная украинская армия нуждается в любой помощи, пишет Reuters.

Украинскому военнослужащему Одину в прошлом году оторвало голень во время взрыва на мине. Теперь он снова вернулся в окопы.

"Мне были предложения вернуться в местную академию преподавателем или работать на призывной комиссии в Одессе. Я сказал, что меня не интересуют эти должности", - рассказал он Reuters.

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28-летнему наводчику танка Манго два года назад разорвало осколками руку во время боев в Мариуполе, а затем он попал в плен россиян. Но сейчас он тоже вернулся на фронт как начальник тылового обеспечения батальона бригады "Азов":

"Когда я вернулся из плена, я понял, что война не закончилась. Хоть я не могу сидеть в танке, я все равно могу быть полезным. Я все еще могу немного сражаться".

Уже тысячи украинских военнослужащих потеряли конечности после начала полномасштабного вторжения России, и их количество растет, поскольку поля сражений усеяны минами, а атаки артиллерии и беспилотников являются постоянной угрозой.

"Агентство Reuters опросило для статьи 20 военных с ампутированными конечностями, семеро из которых вернулись в армию или намеревались это сделать. Для многих из тех, кто способен это сделать, желание поддержать своих товарищей, попавших в осаду, на поле боя остается сильным".

Правозащитники отмечают, что характер участия этих военных на поле боя определяется степенью ранений. Например, солдаты с ампутацией ниже колена часто считаются пригодными для службы в подразделениях поддержки, но не для высокомобильных или специализированных ролей.

Тони Блумфилд, операционный директор британской военной благотворительной организации для ветеранов без конечностей Blesma, сказал, что в целом солдаты, потерявшие конечности, возвращаются к конфликту чрезвычайно редко, однако такие случаи в Украине есть.

"Некоторые из украинцев, которых мы встречали, действительно хотят вернуться и воевать, если смогут. Опять же, для Украины разница заключается в том, что если вы оставляете армию, ваша страна все еще находится в состоянии войны. И вы все еще рискуете получить ранения", - сказал он.

Определенным образом, говорят опрошенные люди с ампутированными конечностями, тем, кто не возвращается в армию, становится еще труднее перейти к гражданской жизни. Уволиться из армии означает преодолеть новый набор трудностей, начиная от передвижения по городу или квартире и заканчивая поиском работы, а также иметь дело с гражданскими лицами, которые не всегда знают, как действовать, когда они сталкиваются с инвалидами.

Украинцы теряют конечности на войне

По данным издания WSJ на август 2023 года, с начала войны от 20 до 50 тысяч украинцев пережили ампутацию. При этом фактическая цифра может быть выше, поскольку для регистрации пациентов после прохождения процедуры требуется время.

Отмечалось, что в начале войны основными причинами ампутаций были ранения, полученные во время артиллерийских и ракетных обстрелов. Сейчас же многие получают травмы, подрываясь на минах, установленных вдоль линии фронта.

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