Львовянка потеряла ногу, когда подорвалась на вражеской мине.

25-летняя снайпер Анастасия Савка на псевдо "Феникс" из Львова, потерявшая ногу на войне, после реабилитации и протезирование снова планирует вернуться на фронт, чтобы защищать будущее своего сына и страны. Историю отважной военной рассказали в реабилитационном центре "Незламні".

До начала большой войны Анастасия занималась воспитанием сына Яремы и работала в салоне автосервиса. А с начала вторжения – стала снайпером на псевдо "Феникс". В составе 118-й бригады она уничтожала врагов на запорожском направлении.

Снайпер потеряла ногу, когда подорвалась на вражеской мине. Обломки сильно повредили левую ногу защитницы, спасти ее не удалось.

Видео дня

"После ранения в родном Львове хирурги центра "Незламні" сформировали ей культю. У девушки невысокая ампутация, поэтому специалисты центра дают благоприятный прогноз относительно будущего протезирования снайпера", - отметили медики.

Пока рана заживает, Анастасия занимается физической и психологической реабилитацией в центре. Пятилетний Ярема, которого с начала службы защитницы воспитывают ее родители, постоянно наведывает маму.

"Украина ассоциируется у моего Яремы с войной. Он пока совсем маленький и находится в относительно безопасном месте. Часто говорит, что боится вырасти, поехать в Украину и умереть. Я не хочу, чтобы он жил в таком постоянном страхе и вздрагивал от звука сирен. Поэтому должна гарантировать его безопасность и будущее", – объяснила Анастасия свое желание вернуться в армию.

Реабилитация военных во Львове

В Национальном реабилитационном центре "Незламні" во Львове проходят реабилитацию и протезирование военные, получившие ранения или потерявшие конечности на фронте.

В частности, в прошлом году там проходил лечение 32-летний разведчик Иван Дзюба, который после 13 дней плена вернулся с ампутированными ногами и без пальца на руке. Иван получил протезы и учился на них ходить.

Вас также могут заинтересовать новости: