Также генерал высказал мнение, что для большей эффективности надо снять любые ограничения на использование предоставленного ВСУ американского оружия.

Утверждение Белого дома о том, что Украине якобы предоставлено все необходимое для победы над российскими оккупантами, не соответствует действительности.

Об этом заявил бывший верховный командующий войсками НАТО в Европе генерал Филип Бридлав, передает Голос Америки. Также он поддержал позицию о необходимости отмены ограничений на удары по территории РФ американским оружием.

"Люди из Белого дома, в частности, Джон Кирби, публично сказал, что мы даем Украине все, что ей нужно для победы. Я не могу согласиться. Раньше он работал со мной, и я его хорошо знаю, но сейчас он занимает политическую позицию, и озвучивает политические послания. Нет, мы не предоставляем Украине все [необходимое, - ред.]", - подчеркнул военный. Видео дня

Он высказал мнение, что для большей эффективности прежде всего стоило бы снять любые ограничения на использование уже предоставленного ВСУ американского оружия. Чтобы Украина, таким образом, не должна была ждать, "пока российские войска пересекут границу ... пока Россия начнет огонь или нападение, прежде чем ответить".

Также генерал Бридлав отметил необходимость истребителей F-16 для получения Украиной шанса на победу. При этом Украине следует "вывести свою доктрину за пределы исторической советской основы, склонной рассматривать авиацию как продолжение наземных сил", а руководство украинских Воздушных сил должно быть включено в состав Генштаба ВСУ.

"Чтобы обеспечить превосходство в воздухе в то время и в тех местах, которые она выберет, Украина должна изменить свою историческую доктрину и провести интегрированную кампанию "воздух-земля". Только благодаря такой интеграции, которая создает синергию между наземными и воздушными операциями, Украина может способствовать усилению армии на поле боя", - говорится в отчете.

Бридлав напомнил, как украинцы в 2022 году "умоляли" мир: "Закройте небо", а штаб-квартиры НАТО разрабатывали варианты, как это сделать. "Сейчас я хотел бы обратить внимание на то, что большинство вариантов, которые мы тогда предложили, были отклонены. Их считали слишком провокационными "сообщениями" Путину, которые могли бы привести к еще более мощному вторжению", - поделился генерал.

Но на самом деле, все произошло как раз наоборот. "То, чего мы не делали, привело к широкомасштабному вторжению", - сказал Бридлав, сравнивая ситуацию в 2014 и 2022 году.

"Мы никогда не узнаем, но очевидно, что страх преобладал, и я думаю, что поскольку мы не предприняли никаких действий [в начале войны в 2014 году, - ред.], то этим мы послали сигнал. Мы начали говорить еще в 2014 году о двух вещах, которых мы больше всего боялись в США, а именно - ядерные угрозы и потенциальное привлечение [американских войск] к конфликту в Европе", - пояснил генерал слабость западной позиции.

Самым действенным оружием Путина Бридлав назвал именно запугивание. "Мы постоянно слышим ядерные угрозы. Россия произносит их примерно каждую неделю. Мы постоянно слышим о расширении войны. РФ вспоминает об этом примерно каждые 7-14 дней. И, кстати, около половины этих сообщений содержат такие предостережения. Поэтому кампания запугивания Путина является его самым действенным оружием".

Кроме того, Бридлав предостерегает, что союзники, задачей которых является сдерживание агрессии России, сами "почти полностью сдержаны", тогда как, начиная с военного колледжа, специалистов военного дела учат: "Сдерживайте своего врага. Не позволяйте ему сдерживать вас. Стремитесь проявлять инициативу и поддерживать владение ею".

"Вместо этого это нас сдерживают, и это мы реагируем на то, что инициирует Россия. Мы на самом деле не берем на себя инициативу против России. Мы на Западе должны быть неудержимыми. Нам нужно иметь моральное мужество, чтобы решить это", - подытожил Бридлав.

Истребители F-16 для ВСУ

Украина летом получит от западных партнеров истребители F-16. Украинские Воздушные силы делают все, чтобы приблизить поступление этих самолетов и защитить их на земле.

Ранее публицист Андрей Пионтковский поделился мнением с УНИАН, что для окончания войны против российских захватчиков украинцам достаточно будет сотни бортов, предоставленных Западом.

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