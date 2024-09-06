Были оборваны пути прохода противника в сторону Нелиповки.

Бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" удалось отбить часть поселка Нью-Йорк в Донецкой области. В Telegram-канале бригады обнародовано видео боевой работы в районе населенного пункта.

При этом, как отмечают аналитики DeepState, бригада "Азов" была переброшена на этот участок для стабилизации обстановки и улучшения тактического положения в секторе населенных пунктов Нелиповка-Нью-Йорк.

По данным аналитиков, россиян в Нью-Йорке удалось выбить из Фенольного завода, который служит хорошим укреплением в поселке, а также из части частного сектора на северных окраинах.

"А самое главное - были оборваны пути прохода противника в сторону Нелиповки", - отмечают в DeepState.

Ситуация на Торецком направлении - новости

Как сообщали в бригаде "Азов", на момент привлечения бригады к боевым действиям на Торецком направлении ситуация на линии боевого соприкосновения была "катастрофической". Однако "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать украинских военных, которые находились во вражеском окружении.

В то же время ситуация все равно остается напряженной. За сутки россияне проводят до 15 штурмов.

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