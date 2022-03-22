"Азов" уничтожил пехоту врага / скриншот
Полк "Азов" одним точным ударом уничтожил пехотинские позиции российских оккупантов.
Видео уничтожения появилось в Telegram "Азова".
"Уничтожение пехоты противника полком "Азов", - говорится в сообщении.
На видео видно, что оккупанты не ждали удара, некоторые из них начали разбегаться.
Как сообщал УНИАН, оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичной является ситуация с горючим, пополнение которого осуществляется путем перевозки автоцистернами.