Украинские защитники справились с противником одним точным ударом.

Полк "Азов" одним точным ударом уничтожил пехотинские позиции российских оккупантов.

Видео уничтожения появилось в Telegram "Азова".

"Уничтожение пехоты противника полком "Азов", - говорится в сообщении.

На видео видно, что оккупанты не ждали удара, некоторые из них начали разбегаться.

Как сообщал УНИАН, оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичной является ситуация с горючим, пополнение которого осуществляется путем перевозки автоцистернами.

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