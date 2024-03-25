Там россияне прибегли к тактике штурмов волнами от менее подготовленных оккупантов, до профессионалов.

Российские оккупанты продолжают ударно-штурмовые действия на Бахмутском направлении и сосредоточились вокруг Часового Яра.

Как сообщил в комментарии 24 Каналу командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, на данный момент враг не имеет существенных тактических успехов на поле боя.

Клещеевку и Андреевку продолжают удерживать Сила обороны. В Ивановском захватчики не имеют дальнейших продвижений, находятся на окраинах населенного пункта.

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"Часов Яр. Там противник делает все возможное и невозможное, не жалея ни техники, ни личного состава, ни боеприпасов, но значительных тактических успехов не имеет. Силам обороны в жестких боях удается отражать атаки врага, ведется системная слаженная работа бригад, которые держат отрезок по контрбатарейной борьбе", - подчеркнул он.

Как отметил Федоренко, на Бахмутском направлении действуют различные оккупационные войска. Есть военнослужащие с низким уровнем обеспечения и подготовки. Это преимущественно мобилизованные, а также частные военные компаний типа "Шторм-Z". Они были лишены свободы на территории России и сейчас воюют против Украины.

"Именно таких военнослужащих противник использует прежде всего для того, чтобы выявлять огневые позиции и проходить по минным заграждениям Сил обороны. Это расходный материал, который противник не жалеет и должным образом не оснащает, не вооружает", - сказал он.

В то же время Россия штурмует также войсками с высоким уровнем подготовки. В частности, это десантно-штурмовые войска, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, формой, оружием.

"В первом эшелоне идут сначала низкоподготовленные - расходный материал, потом пытаются дожимать именно высокоподготовленным личным составом. Несмотря на подготовку оккупанта Силы обороны делают все возможное и невозможное для того, чтобы бить врага дистанционно, не давать возможности ему приблизиться к нашим передовым позициям", - добавил Федоренко.

Ситуация на фронте остается сложной: что стоит знать

Об обострении ситуации вокруг Часового Яра накануне сообщали и аналитики Института изучения войны. По их словам, хоть РФ и имеет частичное продвижение на флангах, говорить о возможном окружении или захвате населенного пункта в ближайшее время не стоит.

В целом, по информации Генштаба, за прошедшие сутки враг 60 раз пытался пробить оборону украинских военных. Для этого он активно привлекает авиацию.

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