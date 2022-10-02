Российские военные уже не вполне контролируют себя и свои действия, заявил советник ОПУ.

В российской армии наблюдается полный бардак. Мобилизованные россияне будут бежать из Украины. Уцелевшие вернутся в РФ злыми, вооруженными и потерявшими человеческий облик.

Такой прогноз сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на канале Фейгин Live.

"Когда они (Минобороны РФ) начинают пробалтываться, это значит, что уровень психического состояния у них такой, что они уже не вполне контролируют себя и свои действия", – заявил он.

По его словам, в штабах армии РФ – паника и ср*ч.

"И вот это неуправляемое стадо, где ср*ч в штабах, где они друг друга подставляют, бухают и рассказывают Путину, кто больше виноват… сейчас будут руководить мобилизованными, у которых полнейший бардак, пьянство. Еще чуть-чуть, еще определенное время и катастрофа будет явно очевидной… Когда это стадо физически побежит из Украины, бросая все… вот это будет песня. Кто уцелеет и прибежит в Россию, голодное, злое, частично вооруженное, бухое, потерявшее человеческий облик… только представьте", – спрогнозировал Арестович.

Мобилизация в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию россиян с 21 сентября.

Министр обороны России Сергея Шойгу объявил, что мобилизуют всего 300 тысяч человек. Но по данным СМИ, Кремль планирует призвать до 1,2 миллиона россиян.

Объявление мобилизации моментально спровоцировало пробки на российской границе. Россияне начали массово выезжать из страны, а также искать безумные способы, как избежать призыва.

Вместе с тем, по прогнозу бывшего депутата Госдумы РФ, российского оппозиционера Геннадия Гудкова, объявленная Путиным "частичная" мобилизация в России может затянуть войну в Украине еще на полгода или даже на год.