Аналитики подготовили большой доклад, где проанализировали украинские наступательные операции 2022-2023 годов.

Реализации планов на контрнаступление ВСУ в 2023 году помешали ошибки – как со стороны партнеров Украины, так и со стороны командования. Об этом пишет авторитетный британский аналитический центр RUSI, специализирующийся на проблемах в сфере безопасности, в своем 48-страничном докладе "Предварительные уроки украинских наступательных операций 2022-23 годов".

Авторы проанализировали контрнаступление украинских войск в Запорожской области летом 2023 года. Тогда 12 украинских бронетанковых и механизированных бригад должны были совершить прорыв на участке шириной 30 км, за 7 дней изолировать Токмак, после чего продвинуться к Мелитополю.

"Поскольку у этих бригад не было ни техники, ни возможности выполнить план в необходимом темпе, у россиян было время бросить в действие свои силы по всему району операции, что сместило соотношение сил на неблагоприятное. (...) Не имея боевых единиц для выполнения плана, как первоначально предполагалось, украинские планировщики, тем не менее, чувствовали, что необходимо предпринять попытку наступления, и поэтому начали предполагать, что, если первоначальная атака окажет достаточное давление, они смогут продвинуться к численно превосходящему противнику, сломав его моральный дух. Механизм поражения российских линий обороны был основан на глубоких ударах и ударных действиях, вызывающих локальный обвал. Была надежда, что в дальнейшем это приведет к маневренной обороне, в результате которой российские войска потеряют сплоченность. Это были очень оптимистичные предположения", – говорится в докладе.

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Среди ошибок, которые помешали реализации контрнаступления аналитики выделяют следующие:

Западные союзники поставили Украине недостаточно техники и вооружений. то привело к тому, что на освоение новой техники у украинской армии времени было мало.

Украинское командование решило бросить на прорыв менее подготовленные части, тогда как более опытные должны были держать фронт. Кроме того, оно распылило свои силы по нескольким направлениям.

"Самая серьезная ошибка, допущенная Украиной при планировании, по-видимому, заключалась в том, что основные усилия могли увенчаться успехом в этих обстоятельствах. Вместо того, чтобы использовать темп и концентрацию для разгрома шести российских полков, предполагалось, что ударные действия заставят российские войска бежать, как это произошло под Харьковом в 2022 году", – говорят аналитики.

Помимо этого, утверждается, что российское командование точно знало, где будет направление главного удара.

Авторы доклада также считают, что возобновление украинских контрнаступательных действий в обозримом будущем невозможно. Однако Силы обороны могут сосредоточиться на нанесении максимального ущерба армии противника и наращивать удары по российской инфраструктуре, генерирующей доходы для российского бюджета.

Война в Украине: это стоит знать

The New York Times пишет, что украинские войска потеряли трудно завоеванные позиции на восточном берегу Днепра, вблизи города Херсон. Украинские военные рассказали, что бои продолжаются на восточном берегу, но большинство основных позиций в селе Крынки, где ранее закрепились украинские войска, "были уничтожены интенсивным, комбинированным и длительным огнем противника".

Ранее соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что российские войска могут попытаться закрепиться на правом берегу Днепра, чтобы добиться медийного эффекта.

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