Сейчас, по мнению эксперта, для ВСУ важнее побольше уничтожить живой силы оккупантов.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий оценил перспективы ВСУ перейти в контрнаступление.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что идти в наступление должны люди, а не истребители F-16. "Нам сейчас физически некому наступать. У нас едва хватает защитников и защитниц держать оборону. И поэтому, вопрос, когда мы перейдем в наступление, это не вопрос о F-16. Это вопрос о том, когда мы будем иметь хотя бы паритет по живой силе", - сказал Дикий.

В то же время, по его словам, оружие в Украину уже поступает. "Когда наш президент говорит в интервью, что у нас 14 бригад невооруженных: давайте быстрее оружие... То это он обращается к западной аудитории. Ее надо ускорять. Он... выбивает из союзников то, за что отвечают они. Но... мы не перейдем в контрнаступление летом этого года. Дай Бог, в лучшем случае, перейдем осенью, хотя и этот сценарий уже маловероятен - это, на самом деле, вопрос не нехватки оружия, а нехватки людей", - сказал Дикий.

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Он добавил, что вопрос нехватки личного состава в армии только сейчас начинает решаться.

"Наступать должен кто-то, а не только чем!", - сказал Дикий.

По его мнению, с точки зрения наличия боекомплекта Силы обороны могли бы переходить в контрнаступление в идеальном варианте этим летом, а осенью спокойно. "Под прикрытием F-16 это уж точно можно было бы делать. Но будем реалистами", - сказал Дикий.

Он отметил, что сейчас ВСУ находятся в малом контрнаступлении только на Харьковщине, а на всех направлениях - в обороне.

"Там удалось не только остановить наступление россиян. Там наступление россиян сменилось именно нашим контрнаступлением. У россиян там сейчас задача попытаться как-то оставить за собой, удержать ту 5-километровую полосу, которую они заняли в десятых числах мая. И не думаю, что даже эта задача им реально удастся. Их оттуда сейчас вытесняют", - сказал Дикий.

В то же время, он отметил, что на Донецком участке фронта украинская оборона постепенно прогибается и продавливается.

"Потому что там сконцентрировано больше всего сил врага... И там наиболее опытные части, которые давно воюют. Реально, там этот каток тяжелее всего сдерживать. Он там может еще достаточно серьезно продвинуться", - сказал Дикий.

При этом, он отметил, что не надо все сводить к наступлениям и контрнаступлениям.

"Ключевое на войне - уничтожение друг друга. Война - это страшная штука, где ключевое, кто кого убил. И именно этим будет определяться, кто и когда дальше будет наступать. То есть, если ты не нанес врагу достаточно серьезных потерь, если ты не уничтожил достаточно его техники и людей, то ты десять раз можешь пробовать сопротивляться наступлению и твое наступление разобьется, как, к сожалению, в прошлом году, мы все же разбились о линию Суровикина", - отметил Дикий.

В то же время, он убежден, что если перед контрнаступлением уничтожить достаточное количество врагов, то в момент начала украинского наступления, у него будет недостаточно сил, чтобы остановить ВСУ.

Война в Украине: новости

В мае советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи США в размере 61 миллиарда долларов. Благодаря новой помощи от США украинские военные смогут "удержать фронт" и противостоять российской агрессии в течение 2024 года.

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