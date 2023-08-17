Украинские силы вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также продолжали наступательные действия под Бахмутом.

Украинские силы вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также продолжали наступательные действия под Бахмутом, сообщают аналитики американского Института изучения войны.

"Минобороны России заявило, что российские войска отразили атаки украинских войск в районе Вильшана, Синковки, Манковки (примерно 15 км к востоку от Купянска), Стельмаховка (15 км к северо-западу от Сватово), Новоселовское (14 км к северо-западу от Сватово) и Кузьмино (3 км к юго-западу от Кременной)", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, российские войска 16 августа также вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово, но подтвержденных продвижений не предпринимали. ISW не наблюдала подтверждения того, что российские войска продвигались в районе Синковки, как утверждали некоторые российские военкоры.

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Ситуация в районе Бахмута

Как утверждают аналитики ISW, украинские силы продолжали наступательные действия под Бахмутом 16 августа, но подтвержденных продвижений не предпринимали. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели наступательные операции южнее Бахмута и что в этом районе продолжаются ожесточенные бои.

В то же время российские военкоры утверждают, что бои в районе Бахмута 16 августа были значительно менее интенсивными, чем в последние месяцы.

Также отмечается, что российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута 16 августа и, как сообщается, продвинулись вперед. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Богдановка (8 км к северо-западу от Бахмута.

"Российские источники заявили 16 августа, что 15 и 16 августа российские войска контратаковали возле Клещеевки и установили полный контроль над населенным пунктом. Другой российский военкор утверждал, что российские войска также продвинулись в районе Ягидного (3 км к северо-западу от Бахмута). Однако ISW не наблюдала визуального подтверждения этих утверждений", - говорится в отчете ISW.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские оккупанты пытались наступать на Харьковщине, Донетчине, но ВСУ успешно их сдерживали.

По данным аналитиков ISW, в то же время Силы обороны продолжали наступать на трех участках фронта и продвинулись в западной части Запорожской области и на границе Донецкой и Запорожской области.

Аналитики отмечают, что ВСУ достигли значительных успехов в районе Роботино в западной части Запорожской области.

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