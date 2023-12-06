Он отметил, что эти подразделения совсем недавно появились в зоне боевых действий.

В зоне боевых действий стали появляться подразделения "Шторм V". Преимущественно они действуют на Купянском направлении, в подчинении ГВ "Запад".

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "По началу не совсем понятным было, что это за такие себе тела... Но, как оказалось, по большей части данные подразделения состоят из бывших головорезов ЧВК "Вагнер"", - сообщил аналитик.

То есть, как отметил Коваленко, фактически, "Шторм V" это тот же ЧВК "Вагнер", только под патронатом минобороны РФ, причем с полным ребрендингом. "Больше никакого ЧВК "Вагнер", про него в информпространстве и в целом, будут забывать целиком и полностью, а перекочевавшие "вагнера" - это "Шторм V"", - пояснил ситуацию эксперт и добавил, что на Купянском направлении их весьма активно применяют.

Видео дня

"На днях прислали еще почти 300 тушек для доукомплектации, что говорит о не особо то и успешных действиях "Шторм V"", - констатировал аналитик.

Кроме того, Коваленко отметил, что после нейтрализации тандема Пригожин-Уткин и Чекалов, минобороні РФ полностью под себя подмяло систему "Вагнер", а наместник Пригожина-Уткина Антон Елизаров "Лотос" "оказался бесхарактерной амебой, которую без проблем под свой мотив скрутил оленевод-резчик по дереву".

ЧВК "Вагнер" на войне в Украине

С самого начала вторжения в Украину оккупанты активно использовали наемников ЧВК "Вагнер". Они воевали в районе Бахмута и их задачей было захватить этот город, но они не смогли этого сделать. После этого отношения между минобороны РФ и главарем наемников Евгением Пригожиним отношения сильно испортились. До такой степени, что в начале лета Пригожин органзовал вооруженный мятеж с целью свергнуть министра обороны РФ Сергея Шойгу. А через два месяца появилась информация о том, что Пригожин якобы ликвидирован в результате авиакатастрофы. С тех пор наемники принудительно перешли под руководство Шойгу.

Вас также могут заинтересовать новости: