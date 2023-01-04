Также российские захватчики пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении.

Российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - ведет оборону", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.

Кроме того, враг проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр.

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"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", - отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанской направлениях танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов Черниговской области, одного - Сумской и восемь - Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов; на Бахмутском и Авдеевском направлениях были обстреляны районы более 30 населенных пунктов; на Новопавловському направлении под огневое поражение оккупантов попали четыре населенных пункта в Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 40 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что оккупанты продолжают терроризировать мирное население городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр: от артобстрелов пострадала гражданская инфраструктура пяти населенных пунктов Запорожской области и пяти - в Херсонской.

Кроме того, по данным Генштаба, враг продолжает перемещать в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Помимо железнодорожных перевозок он использует военно-транспортную и гражданскую авиацию.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что авиация Сил обороны Украины за 4 января нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских войск и еще четыре раза ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

По данным разведки, российские войска ждут новую партию иранских дронов-камикадзе Shahed.

В Главном управлении разведки при Минобороны Украины предупредили, что Россия будет пытаться применить новые подходы к ударам по украинской территории.