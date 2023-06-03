Войска РФ на этом направлении каждый день применяют минометы, артиллерию, иногда авиацию.

На Лиманском направлении к югу от Кременной последние дни военная ситуация не менялась, сообщил офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко в эфире информационного телемарафона.

"Ситуация последние несколько дней не менялась, примерно одинаково. Враг каждый день применяет минометы, артиллерию, иногда авиацию - это могут быть вертолеты или самолеты, заходя со стороны Белогоровки. Танки применяет, это у них очень хорошо удается. Есть попытки обойти по бокам, но эти их попытки ни к чему не приводят", - сказал он.

Также он отметил, что пока не фиксируется появление новых наемников в этом районе, против защитников Украины сейчас воюют мобилизованные россияне.

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Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, на сегодня российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

За последние сутки украинские защитники ликвидировали 560 российских оккупантов. Общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют 209 470 человек личного состава.

Также РФ потеряла: 3829 танков, 7502 боевых бронированных машин, 3533 единицы артиллерии, 582 реактивных систем залпового огня, 342 единиц ПВО.