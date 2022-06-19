Всего три человека получили тяжелые ранения в результате атаки россиян.

Российские оккупанты обстреляли жителей Торецкой общины Донецкой области во время подвоза воды. В результате три человека получили тяжелые ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в Facebook.

"Уважаемые жители Торецкой общины, новости будут сначала печальные. Дело в том, что во время очередного подвоза воды в город Железный, наши жители попали под обстрел", - отметил Чинчик.

По его словам, в результате атаки россиян трое местных жителей получили тяжелые ранения:

сотрудник коммунального предприятия получил ранение руки;

женщина 1986 года рождения - ранение бедра;

ребенок 2013 года рождения - сквозное ранение предплечья.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также русские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.

В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.

Кроме того, как пишут украинские СМИ, украинские защитники "высокоточными ударами" уничтожили минимум семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.

Вечером россияне снова ударили по Днепропетровской области, повреждена нефтебаза, есть пострадавшие.

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