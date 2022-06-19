Российские оккупанты обстреляли жителей Торецкой общины Донецкой области во время подвоза воды. В результате три человека получили тяжелые ранения, в том числе ребенок.
Об этом сообщил глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в Facebook.
"Уважаемые жители Торецкой общины, новости будут сначала печальные. Дело в том, что во время очередного подвоза воды в город Железный, наши жители попали под обстрел", - отметил Чинчик.
По его словам, в результате атаки россиян трое местных жителей получили тяжелые ранения:
- сотрудник коммунального предприятия получил ранение руки;
- женщина 1986 года рождения - ранение бедра;
- ребенок 2013 года рождения - сквозное ранение предплечья.
Как ранее сообщал УНИАН, Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также русские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.
В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.
Кроме того, как пишут украинские СМИ, украинские защитники "высокоточными ударами" уничтожили минимум семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.
Вечером россияне снова ударили по Днепропетровской области, повреждена нефтебаза, есть пострадавшие.