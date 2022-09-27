Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки ликвидировали около 550 оккупантов. Всего с 24 февраля на "концерт Кобзона" украинские защитники отправили 57750 российских захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 сентября ориентировочно составляют:
- личного состава - около 57 750 (+550 за минувшие сутки) человек ликвидировано;
- танков - 2 306 (+16) танков;
- боевых бронированных машин - 4881 (+24);
- артиллерийских систем - 1378 (+9);
- РСЗО - 331 (+1);
- средств ПВО - 175 (+3);
- самолетов/вертолетов - 261 (+1) / 224;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 977 (+7);
- крылатые ракеи - 241;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19);
- корабли /катера - 15;
- специальная техника - 131.
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Ситуация на фронте - что известно
Вооруженные силы Украины официально пошли в контрнаступление в конце августа. В первые несколько недель защитникам удалось деоккупировать почти все захваченные врагом районы Харьковской области.
На фоне военного поражения под Харьковом Путин объявил частичную мобилизацию в стране-чтобы пополнить резервы для удержания оборонительных рубежей.
За сутки 26 вернсня враг нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара по территории Украины, от огня пострадали более 50 населенных пунктов.
На Слобожанском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двухлетнее, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково. На Краматорском направлении оккупанты обстреливали Старый Караван, Озерное, Северск, Спорный, Роздолевка и Веселое.
На Бахмутском направлении противник атаковал Соледар, Бахмутское, Григоровку, Бахмут, веселую Долину, Зайцево, Майорск и Юрьевку, а на Авдеевском направлении – Авдеевку, Водяное, Опытное, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку.
На Новопавловском направлении под вражеские обстрелы попали: Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка, а на Запорожском направлении – Новополь, Новоселка и Времевка.
На Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, что неподалеку с линией соприкосновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые поды, Лиманы и Мирное.