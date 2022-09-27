С начала полномасштабной войны всего уничтожено около 57,8 тысячи российских захватчиков.

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки ликвидировали около 550 оккупантов. Всего с 24 февраля на "концерт Кобзона" украинские защитники отправили 57750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 сентября ориентировочно составляют:

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личного состава - около 57 750 (+550 за минувшие сутки) человек ликвидировано;

танков - 2 306 (+16) танков;

боевых бронированных машин - 4881 (+24);

артиллерийских систем - 1378 (+9);

РСЗО - 331 (+1);

средств ПВО - 175 (+3);

самолетов/вертолетов - 261 (+1) / 224;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 977 (+7);

крылатые ракеи - 241;

автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19);

корабли /катера - 15;

специальная техника - 131.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Ситуация на фронте - что известно

Вооруженные силы Украины официально пошли в контрнаступление в конце августа. В первые несколько недель защитникам удалось деоккупировать почти все захваченные врагом районы Харьковской области.

На фоне военного поражения под Харьковом Путин объявил частичную мобилизацию в стране-чтобы пополнить резервы для удержания оборонительных рубежей.

За сутки 26 вернсня враг нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара по территории Украины, от огня пострадали более 50 населенных пунктов.

На Слобожанском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двухлетнее, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково. На Краматорском направлении оккупанты обстреливали Старый Караван, Озерное, Северск, Спорный, Роздолевка и Веселое.

На Бахмутском направлении противник атаковал Соледар, Бахмутское, Григоровку, Бахмут, веселую Долину, Зайцево, Майорск и Юрьевку, а на Авдеевском направлении – Авдеевку, Водяное, Опытное, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку.

На Новопавловском направлении под вражеские обстрелы попали: Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка, а на Запорожском направлении – Новополь, Новоселка и Времевка.

На Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, что неподалеку с линией соприкосновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые поды, Лиманы и Мирное.

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