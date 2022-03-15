В российских захватчиков остается очень мощный запас ракет, констатируют в Офисе президента Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует, что российские фашисты будут увеличивать количество обстрелов крылатыми ракетами украинской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Очень мощный запас ракет у них остается. Они будут бить по нам до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому надо быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", - сообщил Арестович.

По его данным, враг ввел на территорию Украины 90 процентов своего военного потенциала, треть из которого уже обезврежена - уничтожена или недееспособна.

"Есть определенные резервы, до 10 батальонно-тактических групп. Но на таком размахе боевых действий можно не волноваться вообще. Новых взять негде. Что-то они могут "наскрести", где 10 тыс., но если они теряют по несколько сотен, тысяч в сутки, то на 10 суток их хватит", - добавил Арестович.

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Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Кремля осудил фактически весь мир.