Вывезенных в Россию граждан Украины отпускают, но без паспортов, сообщила уполномоченная парламента по правам человека.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия уже сейчас не может справиться с депортированными украинцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом омбудсмен сказала на брифинге в Киеве.

"Сейчас уже Россия не может справиться. Сама привезла наших людей и сейчас не знает, как дальше и что делать. Там говорят (украинцам): выезжайте к родственникам в РФ или куда угодно. Но паспортов нет, есть только миграционная справка (русские ее выдают вместо отобранного украинского паспорта)", - отметила омбудсмен.

По ее словам, Украина сейчас договаривается со странами, граничащими с Россией, чтобы те принимали украинцев из РФ.

"Мы налаживаем контакты, и сейчас у нас уже есть результаты. Спасибо коллегам из европейских стран, в том числе из прибалтийских, в частности, Эстонии. Они в городе Нарва поставили палатки и туда наши граждане приезжают. Мы передаем им фамилии, они выясняют через миграционно-пограничную службу, что это действительно украинцы, и пропускают на территорию", - рассказала Денисова.

В то же время, по ее словам, ситуацией пытаются воспользоваться россияне.

"Как нам говорят, что русские бегут тысячами. Безусловно, они говорят на этих пунктах, что мы из Украины, их проверяют, а они не являются гражданами Украины. Поэтому их возвращают обратно в РФ", - отметила Денисова.

Она сказала, что сейчас трудно сказать, сколько украинцев было принудительно вывезено в Россию, но согласно обнародованной информации страны-агрессора, более 700 тыс. украинцев вывезли только с территории Донецкой и Луганской областей. Они находятся в 35 регионах РФ. В этом числе более 130 тыс. детей.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Херсоне, Николаеве, Мариуполь, Житомире и Сумах.

Позже враг начал принудительно вывозить в РФ граждан Украины.

12 апреля Людмила Денисова сообщила, что в Донецкой области есть фильтрационный лагерь, в котором находятся более 10 тыс. наших земляков. Омбудсмен добавила, что в фильтрационном лагере враги принуждают граждан Украины к сотрудничеству.

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