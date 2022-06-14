Власти призвали жителей областей оставаться в укрытиях.

В Львовской области работает противовоздушная оборона, граждан просят оставаться в укрытиях.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Жители Львовщины, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается", - подчеркнул он.

Позже Козицкий отметил, что над Золочевом силы ПВО сбили ракету.

"В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил глава Львовской ОВА.

При этом председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в Telegram настойчиво просит граждан оставаться в укрытиях.

"Не паникуем, не комментируем. Официальная информация только на моих каналах и военной администрации. Обо всем сообщим позже, будьте в укрытиях", - подчеркнул он.

По его словам, на Тернопольщине работает ПВО. Жителей призвали не фотографировать и не комментировать взрывы, чтобы не работать корректировщиками огня для врага.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные ударили по Одесской области ракетами из временно оккупированного РФ Крыма. Враги били из берегового ракетного комплекса.

По данным оперативного командования "Юг", всего оккупанты выпустили две ракеты, которые уничтожили над Черным морем силами подразделения противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: