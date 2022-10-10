Из-за обстрела обесточились дома более 2 тысяч никопольчан

Оккупанты накрыли ракетами, "Ураганами" и "Градами" четыре района Днепропетровщины предварительно, без пострадавших.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь массированных атак... Россияне били ракетами, "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией по 4 районах области. В Никопольском обстреляли 3 общины - Никопольскую, Червоногригоровскую и Мировскую. В самом Никополе изуродованные более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Из-за обстрела обесточились дома более 2 тысяч никопольчан. Большинство энергетики уже подключили", - сообщил он.

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По словам Резниченко, российские снаряды избили больницу, лицей, почту, аптеку, офис страховой компании, библиотеку, магазин, кафе, парикмахерскую и стоянку. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Между тем, в Червоногригоровской и мирской общинах продолжаются обследования территорий - информация уточняется.

Резниченко также сообщил, что в Криворожском районе враг "Ураганами" ударил по Зеленодольской общине. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Он также отметил, что на Синельниковский и Павлоградский районы около полуночи россияне направили ракеты. Обе уничтожены нашей ПВО.

Ситуация на Днепропетровщине - что известно

Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Никополь и марганец.

6 октября заместитель руководителя Совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил, что в Никополе и районе в результате обстрелов и ракетных ударов русских разрушено более 350 многоэтажек и свыше 1 тысячи частных домов.

Кроме того, с начала широкомасштабной войны из города и района выехало более 80 тысяч человек.

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