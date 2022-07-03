Враг пытается вести наступление в районе населенного пункта спорное, боевые действия продолжаются.

На востоке Украины оккупанты вели безуспешные наступление и штурм вблизи Белогоровки и Мазановки, но получили отпор и отошли.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дубравный, Мазанівка, Краснополье, Сухая Каменка, Вірнопілля и Маяки. Неоднократно безрезультатно пытались вести штурмовые действия неподалеку Мазанівка. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на закреплении на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки.

Также захватчики вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и были вынуждены отойти.

"На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы неподалеку Новолуганского и Майского. Нанес авиаудар вблизи Покровского. Пытается вести наступление в районе населенного пункта спорное, боевые действия продолжаются", - добавили в Генштабе.

Как ранее сообщал УНИАН, на Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. В частности, противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, победа, Верхний Салтов, Заиловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка.

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