Виктор Шуляк преподавал детям более 30 лет.

Директор Попаснянского лицея, учитель истории Виктор Шуляк погиб в боях с российскими оккупантами в Донецкой области. Он пошел на фронт вместе с сыном.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"С началом войны Виктор Григорьевич вместе со своим сыном, тоже учителем, Денисом пошли защищать страну. После победы хотели восстанавливать родную Попасную, которую уничтожил враг. Снова открыть дверь лицея номер 1… Виктор Шулик погиб…", - говорится в сообщении.

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В группе Попаснянского лицея №1 в Facebook подтвердили гибель директора По словам его друга Анатолия Береславского, Виктор Шуляк погиб под Бахмутом в Донецкой области, а его сын Денис с многочисленными осколочными ранениями находится в больнице.

"Я долго не мог поверить и что-то написать о своем друге, коллеге, директоре, которого я уважал больше всего. Мы много вместе сделали для нашей школы, для детей, а сегодня он на небесах", – сообщил Береславский.

Виктор Шуляк работал педагогом более 30 лет.

Контрнаступление ВСУ - что известно

29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а русские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Впоследствии стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

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