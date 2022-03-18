Главный страх, который сейчас есть в Российской Федерации - это страх попасть в армию.

Советник министра МВД Вадим Денисенко сказал, что сейчас самый большой страх у Путина - это срочники, которые воюют на территории Украины и именно поэтому несколько дней подряд российские власти убеждают население РФ, что их не собираются привлекать к боевым действиям на территории Украины.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Главный страх, который сейчас есть в Российской Федерации - это страх попасть в армию. Сейчас, на самом деле, самый большой страх у Путина - это срочники, которые воюют на территории Украины. Недаром, и Путин, и Песков, и даже их генпрокурор три дня подряд рассказывали о том, что никаких срочников в Украине нет, что никто не воюет. Им нужно хоть как - то показать, что они не собираются привлекать российское население к боевым действиям", - сказал Денисенко.

Он добавил, что сейчас ключевой посыл российской пропаганды в том, чтобы убедить население РФ, что они не участники войны, а были и есть только зрителями российского телевидения.

"Они (российская "верхушка" - УНИАН) хотят сказать, что "есть вот наша армия, здесь будут какие-то "мифические" сирийцы и вот они будут воевать, а ты, русский народ, не переживай, ты будешь смотреть на эту войну в телевизоре". Вот это вот ключевой посыл, который делается российской пропагандой в этом направлении", - пояснил советник министра МВД Вадим Денисенко.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала вторжения России в Украину составили около 14 тыс. человек личного состава.