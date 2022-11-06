Украина разрушила целый ряд мифов насчет РФ, отметили в Офисе президента.

Власти Украины никогда не смогут договориться с Россией и жить с россиянами в мире, поскольку они всегда будут пытаться наказать украинцев за "всемирное унижение".

Российские власти могут только бояться украинцев, Киев должен сделать так, чтобы россияне, услышав слово "Украина", отворачиваться и никогда не смотреть в сторону наших границ, рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Если у кого-то еще до сих пор есть какие-то там… представления о том, что если мы как-то вот, например, сломаемся и пойдет навстречу Российской Федерации, и после этого мы вечно будет жить в мире с этой страной, то я хочу вас разочаровать - ничего подобного", - заявил он.

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Подоляк добавил, что РФ люто ненавидит украинцев.

"...она ненавидела нас, потому что… у них был пунктик какой-то дикий последние 70 лет. Особенно люто она нас ненавидела, начиная с 14-го (в 2014-м году в результате Революции достоинства власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович - Ред.)", - добавил советник.

Подоляк добавил, что после того, как украинцы восемь с половиной месяцев жестко наказывают россиян на глазах у всего мира в военном плане и практически полностью разрушили ключевые мифы о России о договоренности между Украиной и РФ не может быть и речи.

По его словам, в частности, Украина разрушила миф о том, что Россия - это страна, которая обладает очень мощным военным потенциалом, производит качественное военное оборудование, имеет вторую армию мира, что это государство, которое все боятся и которое может своей пропагандой убедить черта лысого что-то там сделать.

"Мы все эти мифы в полном объеме не только разрушили, но мы еще и показали феерическое малое понимание политического и исторического процессов со стороны господина Путина. То есть Путин сегодня смотрится в мире не как какой-то идол, демон, которого нужно боятся, а как человек, который мало даже понимает, что он говорит…", - заявил он.

Подоляк подчернул, что россияне "будут пытаться всегда реваншировать".

"То есть, наказать нас за это всемирное унижение… мы с ними никогда… не договоримся. Мы можем быть сильными, они могут только боятся Украину. Они должны, когда слушают слово "Украина", отворачиваться в сторону и никогда не смотреть на границу с Украиной… Вот задача, которую мы должны решить…", - объяснил советник.

Война России с Украиной - важнейшие новости

РФ рано утром 24 февраля вторглась на украинскую территорию и под видом денацификации и демилитаризации убивала людей, захватывала мирные населенные пункты и разрушала гражданскую инфраструктуры.

В конце сентября противник под дулами автоматов провел так называемые "референдумы" на подконтрольных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей о "присоединении" к РФ.

Позже президент России Владимир Путин сделал попытку аннексировать украинскую территорию. Такое действие РФ не признал почти весь мир. Путин также предложил Украине переговоры, однако подчеркнул, что не собирается разговаривать о "российских землях".

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что наша страна не будет договориться с нынешним президентом России.