Украинские воины думают, как преодолевать вражескую линию обороны, отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба.

Вооруженные силы Украины имеют средства, необходимые для преодоления на востоке нашей страны оборонительных укреплений, которые называют "линией Вагнера".

Наши военные думают, как преодолевать эту оборонительную линию, рассказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, сообщает "Украинская правда".

Бригадный генерал добавил, что может уверенно сказать: "...подойдем - преодолеем ("линию Вагнера" - Ред.)".

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"Инженерные заграждения имеют целью либо остановить, либо затруднить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывчатые заграждения. Но история войн имеет довольно много примеров, когда на каждое оружие изготавливалось средство противодействия. Так соответственно и у нас есть, в том числе и благодаря международным партнерам, средства преодоления минно-взрывных заграждений...", - поделился Громов.

Сооружение "линии Вагнера" - что о ней известно

22 октября военный обозреватель Денис Попович рассказал, что на направлениях городов Кременная и Сватово Луганской области оккупанты строят "линию Вагнера". Эксперт отмечал, что протяженность этой линии составляла примерно два километра.

Позже российский бизнесмен, владелец частной военной компании " Вагнера "(ЧВК "Лига") Евгений Пригожин сообщил, что власти РФ приостановили расширение "линии Вагнера" до Белгородской области.

В американском Институте исследования войны (ISW) считают, что Пригожин, публикуя информацию о сооружении укреплений на части Донбасса, продолжает сеять раскол в правительстве России.

Стоит отметить, что в результате контрнаступления ВСУ, которое началось в конце лета, в Луганской области уже деоккупирован ряд населенных пунктов. 10 ноября Алексей Громов сообщил, что за сутки украинские воины на некоторых участках Луганского направления продвинулись на расстояние до двух километров.

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